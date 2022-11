Portugal reist mit Ronaldo zur WM nach Katar: PSG-Star fehlt dagegen

WM 2022 : Ronaldo führt Portugals Kader an – PSG-Star muss zu Hause bleiben

Superstar Cristiano Ronaldo führt Portugal 26-Mann-Kader für die WM in Katar an. Daneben schaffen auch zwei Bundesliga-Profis den Sprung ins Team, dass Trainer Fernando Santos am Donnerstag bekanntgegeben hat. Gleich neun Spieler stehen in Premier League unter Vertrag, darunter die Spielmacher Bernardo Silva von Manchester City und Bruno Fernandes von Manchester United.