Limitierter Bugatti

Ronaldo gönnt sich eine 10-Millionen-Luxuskarre

Cristiano Ronaldo mag Prestigeobjekte und zeigt sie auch gerne auf Instagram. Seine neuste Errungenschaft: Ein streng limitiertes Hypercar, das er oben ohne präsentiert.

Gerne oben ohne

Das 10-Millionen-Luxusauto reiht sich in eine lange Reihe von Prestigeobjekten ein, die sich der 35-Jährige in den letzten Jahren gönnte. So legte sich der Juve-Spieler über die Jahre bereits acht Ferrari sowie einige Rolls-Royce, BMW und einen McLaren zu. Wie viele Autos er derzeit in der Garage stehen hat, ist nicht bekannt.