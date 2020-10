Corona-Sünder? : Ronaldo im Visier der Staatsanwaltschaft

Die Turiner Gesundheitsbehörden haben Juventus-Superstar Cristiano Ronaldo bei der Staatsanwaltschaft gemeldet. Das hat einen kuriosen Hintergrund.

Hat sich aus der Quarantäne begeben, um sich der portugiesischen Nationalmannschaft anzuschliessen: Cristiano Ronaldo.

Die Spieler verliessen das Hotel ihres Trainingszentrums, um sich ihren Nationalmannschaften anzuschliessen.

Es drohen Bussen von 400 Euro.

Die Turiner Gesundheitsbehörden haben Cristiano Ronaldo bei der Staatsanwaltschaft gemeldet. Die offizielle Begründung der Meldung: Der Superstar hat die Quarantäne im clubeigenen Hotel beim Trainingszentrum gebrochen. Nicht nur er, sondern auch seine Juve-Teamkollegen Paulo Dybala, Rodrigo Betancur, Danilo Luiz da Silva und Juan Cuadrado wurden gemeldet.

Ihr «Ausbruch» aus der Quarantäne kommt wenig überraschend. Alle diese Profis verliessen das Hotel, um zu ihren Nationalmannschaften zu reisen. Ronaldo zum Beispiel gastiert mit Portugal am Sonntag in der Nations League in Frankreich. Goalie-Ikone Gianluigi Buffon und Türkei-Legionär Merih Demiral sollen allerdings nur deswegen abgereist sein, um nach Hause zurückzukehren. Den Spielern drohen Bussen in der Höhe von 400 Euro.

Juve-Spieler waren nicht grundlos in Quarantäne

Dagegen wehrt sich der brasilianische Nationalspieler Danilo. «Es ist eine persönliche Entscheidung gewesen, die in unseren Händen lag», sagte der Teamkollege von Cristiano Ronaldo in einer Pressekonferenz von Brasiliens Nationalteam in Teresópolis bei Rio de Janeiro. «In dem Moment, in dem ich mich sicher gefühlt habe, mit allen Tests negativ, bestand für mich kein Zweifel, dass ich hierherkomme.» Er sei vor den Spielen in der WM-Qualifikation in Südamerika weiter negativ auf das Coronavirus getestet worden.

Aber: Die Juve-Spieler waren nicht unbegründet in Quarantäne. Am Wochenende wurden zwei Mitarbeiter des Clubs positiv auf das Coronavirus getestet. Auch andere Serie-A-Teams haben schwere Probleme mit dem Virus. Zum Beispiel Napoli. Der Juve-Rivale reiste am Sonntag wegen zwei Corona-Fällen im Team nicht zum Spiel nach Turin. Die Liga will den Match mit 3:0 für Ronaldo und Co. werten.