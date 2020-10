Was Cristiano Ronaldo in seiner Quarantäne so macht? Keine Ahnung. Man kann nur spekulieren. Vermutlich wird er schlafen, auf dem Hometrainer strampeln, die Sonne geniessen oder seine neue Frisur (kahl rasiert) seinen Fans präsentieren. All das ist jedenfalls dem Instagram-Account des 35-Jährigen zu entnehmen.