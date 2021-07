Real-Präsident teilt aus - «Ronaldo ist ein Idiot, ein kranker Mann»

Auf diese beiden hatte es die letzte Nachricht, die am Mittwoch an die Öffentlichkeit gelangte, abgesehen. Ex-Cheftrainer José Mourinho und Superstar Cristiano Ronaldo.

Vor allem Superstar CR7 kommt gar nicht gut weg. «Er ist verrückt. Dieser Typ ist ein Idiot, ein kranker Mann. Du denkst, dieser Typ ist normal, aber er ist nicht normal, sonst würde er nicht all die Dinge tun, die er tut. Warum denkst du, macht er so dumme Sachen?», ist auf der Tonbandaufnahme zu hören. Welche Situation der Real-Boss damals anprangert, ist unklar.

Die gemeinsame Sache von Ronaldo und dem damaligen Coach José Mourinho, bei dem die beiden über Selbstvermarktung durch verkaufte Bildrechte und andere Spielchen unglaublich hohe Geldsummen über die Hintertür eingenommen hatten, spricht Real-Boss Pérez in seiner Aufnahme ebenfalls an: «Das sind Typen mit einem schrecklichen Ego, beide sind verwöhnt, der Trainer und er.» Und weiter: «Das sind zwei Unnormale, wir reden über viel Geld im Bereich der Bildrechte. Mit diesem Gesicht, das sie haben, mit dieser trotzigen Art, niemand mag sie. Aber wenn die Werbung das Gegenteil behauptet, ist es eben andersrum.»

Auch die Madrid-Ikonen Iker Casillas und Raúl kommen nicht gut weg

Vor einigen Tagen waren bereits Aufnahmen an die Öffentlichkeit gelangt, die aus dem Jahr 2006 stammen, also kurz nach der ersten Amtszeit von Pérez als Verantwortlicher bei Real. In den Aufnahmen lästert er über die Madrid-Ikone Iker Casillas, über den Keeper sagt er: «Casillas ist nicht der Torhüter für Real Madrid, was soll ich sagen? Er ist es nicht. Er war es nie. Er war der grösste Fehler, den wir gemacht haben.»