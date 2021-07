Wird EM-Torschützenkönig Ronaldo mit Portugal 2022 Weltmeister?

Ronaldos zweites Tor gegen Ungarn, insgesamt traf er an der EM fünfmal. Video: SRF

Darum gehts Cristiano Ronaldo war der beste Torschütze an der EM.

Der Portugiese traf fünfmal.

Wenn zuvor ein Spieler an der EM Torschützenkönig wurde, wurde sein Land zwei Jahre später belohnt.

Dreimal in Serie wurden die Teams der besten EM-Skorer in der Folge Weltmeister.

Gewinnt also Portugal 2022 in Katar den Titel?

Cristiano Ronaldo hat in seiner Karriere bisher fast alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt: Der Portugiese war fünfmal Champions-League-Sieger, wurde mit Portugal Europameister, ist fünffacher Weltfussballer des Jahres – eine komplette Aufzählung würde den Rahmen sprengen. Doch einen Titel hat der 36-Jährige noch nicht gewonnen: Er wurde noch nie Weltmeister.

Weil CR7 an der am Sonntag zu Ende gegangenen EM mit fünf Treffern Torschützenkönig wurde, scheint einem WM-Titel jedoch nichts mehr im Weg zu stehen. Warum zum Teufel denn das, fragst du dich? Eine Statistik belegt das. Diese besagt: Wurde ein Spieler an den drei vorangegangenen Europameisterschaften Torschützenkönig, wurde sein Nationalteam zwei Jahre später Weltmeister.

Doch gehen wir chronologisch vor: An der EM 2008 in der Schweiz und Österreich wurde der Spanier David Villa mit vier Treffern Torschützenkönig. Zwei Jahre später stand der damalige Valencia-Spieler im WM-Kader und sicherte sich mit der Furia Roja den Titel in Südafrika.

Die EM 2012 fand in der Ukraine und Polen statt. Co-Torschützenkönig wurde der deutsche Mario Gomez mit drei Toren. Die Torjägerkrone sicherte sich aber der Spanier Fernando Torres, der für seine drei Treffer weniger Spielzeit benötigte. Den WM-Titel 2014 in Brasilien feierte aber Deutschland. Gomez stand damals verletzungsbedingt jedoch nicht im WM-Aufgebot und verpasste so den Titel.

Das war 2018 anders. Frankreich hatte 2016 den EM-Titel in der Heimat noch verpasst, da der Final gegen Portugal verloren ging. Antoine Griezmann war aber mit sechs Treffern der beste Schütze. Und er stand zwei Jahre später in Russland ebenfalls im Kader und wurde mit Les Bleus Weltmeister.

Wird Cristiano Ronaldo mit Portugal 2022 Weltmeister? Pool via REUTERS

Ronaldo schoss an dieser EM fünf Treffer, scheiterte mit Portugal aber bereits im Achtelfinal an Belgien. Nächstes Jahr findet die WM im Winter in Katar statt, CR7 wird dann 37 Jahre alt sein. Er wird seinen Zenit dann mit grosser Wahrscheinlichkeit bereits überschritten haben. Doch der Portugiese hat bereits jetzt bewiesen, dass er trotz seines für Spitzenfussballer hohen Alters nichts an seiner Torgefährlichkeit verloren hat.

Neben Ronaldo stehen aktuell in der portugiesischen Nationalmannschaft mit Bruno Fernandes, Bernardo Solva, Diogo Jota, Joao Felix und weitere hochkarätige Spieler im Kader. Bevor Portugal möglicherweise an der WM-Endrunde in Katar für Furore sorgen kann, muss sich die «Seleção das Quinas

Tugas» in der Quali in der Gruppe A gegen Serbien, Irland, Luxemburg und Aserbaidschan durchsetzen. Portugal startete die Kampagne mit zwei Siegen und einem Remis. Nach der Quali – nur die Gruppensieger qualifizieren sich direkt, die Gruppenzweiten müssen in die Playoffs, wo weitere drei WM-Teilnehmer ermittelt werden – steht einem WM-Titel nichts mehr im Weg. Rein theoretisch natürlich.