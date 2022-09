Europacup-Übersicht: Premiere für Cristiano Ronaldo – Lazio erlebt Debakel in Dänemark

Sheriff Tiraspol – Manchester United 0:2

Für zwei Spieler lohnte sich die Reise nach Moldawien speziell: Die in jüngster Vergangenheit viel gescholtenen Jaden Sancho und Cristiano Ronaldo konnten für Manchester United die Tore erzielen . Für Ronaldo war der Penalty-Treffer sein erstes Tor in der Europa League überhaupt.

AS Monaco – Ferencvárosi Budapest 0:1

FC Midtjylland – Lazio Rom 5:1

Olympiakos Piräus – SC Freiburg 0:3

Marcelo, James Rodriguez und heute noch Pajtim Kasami – Piräus hat in den letzten Tagen und Wochenmächtig aufgerüstet. Doch der SC Freiburg behält die Oberhand und gewinnt in Griechenland klar. Die Entscheidung fiel in der ersten halben Stunde, als die Breisgauer schon mit 2:0 vorlegten.

AZ Alkmaar – FC Vaduz 4:1

Pjunik Jerewan – Slovan Bratislava 2:0

Ein Doppelschlag in der 35. und 37. Minute reichte Pjunik für ihren ersten Sieg in der Conference League. Sie liegen nun hinter dem FC Basel auf Platz zwei.

Djurgardens IF – Molde FK 3:2

Im Skandinavien-Duell ging der schwedische Verein Djurgardens als Sieger hervor. Der Siegtreffer für Djurgardens erzielte Joel Asoro in der Nachspielzeit. Bei Molde war David Datro Fofana der Hauptprotagonist. Zuerst brachte der 19-Jährigen den Ex-Haaland-Club in Führung, sah dann aber in der 39. Minute seine erste Gelbe und in der 57. die zweite.