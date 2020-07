Neuer Look

Ronaldo macht nicht mehr auf Ibrahimovic

Cristiano Ronaldo hat sich wieder einmal eine neue Frisur zugelegt. Ausgerechnet für das Duell gegen Zlatan Ibrahimovic verabschiedete sich CR7 vom Pferdeschwanz.

Ronaldo kopierte dabei die Frisur von Ibrahimovic, der die Haare schon lange so trägt.

Ronaldo trug die Haare seit Anfang 2020 mit einem Pferdeschwanz. Die Frisur war nicht neu in der Fussballszene. Zlatan Ibrahimovic war mit diesem Look bereits seit längerer Zeit unterwegs. Nach rund einem halben Jahr identischer Haarpracht ist nun aber Schluss. CR7 lief ausgerechnet im Direktduell mit Ibrahimovic am Dienstagabend mit neuer Frisur auf. Der 35-jährige Portugiese trägt die Haare nun wieder offen, der Pferdeschwanz ist weg.