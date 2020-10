Bekommt CR7 Ärger mit der Justiz?Ronaldo-Schwester wittert nach positivem Corona-Test Verschwörung

1 / 17 Viele Fussballer hatten oder haben schon mit dem Virus zu kämpfen. Cristiano Ronaldo ist einer davon: Wie der portugiesische Verband berichtete, lieferte der Captain vor dem Nations-League-Spiel gegen Schweden einen positiven Test ab. Getty Images Auch Zlatan Ibrahimovic hatte es. Als dies Ende September bekannt wurde, hatte die Welt, das Netz, Hoffnung. So glaubten unzählige Twitter-Nutzer, dass nun das Ende der Pandemie bevorstehe. Sie schrieben von einer «Schweigeminute für das Virus», davon, dass der Schwede das Virus zlatanieren werde. Doch nichts davon geschah. Nein. Es geschah sogar das Gegenteil. So wurde Ibrahimovic am 8. Oktober erneut positiv auf das Coronavirus getestet. Getty Images Paulo Dybala hatte eine lange Leidensgeschichte. Der Argentinier war wochenlang in Quaranäne und immer wieder positiv getestet worden. Mindestens vier Corona-Test wiesen ihm eine Infektion mit dem Virus nach. Das war im Frühsommer. Und jetzt? Jetzt drohen ihm juristische Konsequenzen, weil er die wegen zwei Corona-Fällen bestehende Quarantäne bei Juve gebrochen hatte, um zu seiner Nationalmannschaft zu reisen. Keystone

Ist Cristiano Ronaldos Schwester Katia Aveiro eine Verschwörungstheoretikerin? Oder leidet sie nur mit ihrem Bruder? So ganz klar ist das nicht. So holt die 44-Jährige nach dem positiven Corona-Test des 35-Jährigen nämlich zu einem Rundumschlag auf Instagram aus.

In einer Story sagt sie: «Wenn Cristiano Ronaldo derjenige ist, der die Welt aufwecken muss, dann muss ich sagen, dass dieser Portugiese wirklich ein Gesandter Gottes ist. Danke!» Und: «Ich glaube, dass heute Tausende Menschen, die so sehr an diese Pandemie, an die Tests und die Massnahmen glauben, genau wie ich sehen werden, dass es der grösste Betrug ist, den ich seit meiner Geburt gesehen habe.» Weiter fordert Aveiro die Menschen dazu auf, die Augen aufzumachen. «Es reicht, die ganze Welt zum Narren zu machen», meint sie.

Ihre Worte lassen offen, ob sie die Pandemie als solches als Betrug bezeichnet oder ob ihrer Meinung nach das positive Testergebnis des Superstars der Welt zeigen wird, dass das Virus nicht so gefährlich ist wie angenommen.

Ob Ronaldo die Meinung seiner Schwester teilt, ist unklar. Tatsache ist: Der 35-Jährige ist zurück in Turin, setzt bei sich daheim seine Quarantäne fort, Symptome zeigt er keine. Das Serie-A-Spiel am 17. Oktober gegen Crotone sowie den Champions-League-Auftakt gegen Dynamo Kiew am 20. Oktober wird er dennoch verpassen.

Vielleicht ist das ja auch gut so. So hat der Superstar Zeit, sich mit den Behörden rumzuschlagen. Was er eventuell muss. Der italienische Sportminister Vincenzo Spadafora wirft ihm nämlich einen Verstoss gegen die Corona-Schutzmassnahmen vor. «Ich denke schon», sagt der Minister in einem Interview auf die Frage, ob Ronaldo mit seiner Rückkehr nach Turin trotz seiner Corona-Quarantäne die geltenden Bestimmungen der Behörden verletzt habe.