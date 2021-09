Frankreich verzweifelt an Bosnien : Rekord-Ronaldo versenkt Irland mit Last-Minute-Doppelpack

Am Mittwochabend standen in der WM-Quali die ersten Spiele auf dem Programm. Während Ronaldo Portugal spät zum Sieg schiesst, patzt Weltmeister Frankreich.

1 / 4 Cristiano Ronaldo trifft in der 96. Minute zum 2:1 gegen Irland. REUTERS Mehr als der Treffer Antoine Griezmann will Frankreich gegen Bosnien-Herzegowina nicht gelingen. AFP Norwegen-Knipser Haaland trifft auch beim 1:1 gegen die Niederlande. via REUTERS

Darum gehts Portugal und Superstar Ronaldo kommen in der WM-Quali zu Hause gegen Irland zu einem späten 2:1-Sieg.

Frankreich lässt gegen Bosnien-Herzegowina Punkte liegen.

Dänemarks EM-Helden feiern den vierten Sieg im vierten Spiel.

Gruppe A

Schon nach 15 Minuten hätte Cristiano Ronaldo seine Portugiesen gegen Irland auf die Siegerstrasse bringen können. Doch der Superstar verschiesst vom Punkt. Direkt vor der Pause jubeln dann überraschend die Gäste, Egan bringt die Iren überraschend in Führung. Beinahe kommts zur Mega-Sensation in der WM-Quali. Doch Ronaldo hat was dagegen. In der 89. schiesst er den Ausgleich, in der 96. Minute gelingt ihm gar noch der Siegestreffer. Es ist sein 111. Länderspieltreffer – Ekstase im Algarve-Stadion zu Almancil!

Gruppe D

Verrückte Schlussphase in Nur-Sultan! In der 93. Minute gelingt EM-Viertelfinalist Ukraine der vermeintliche Siegestreffer durch Sikan. Doch die Kasache schlagen tatsächlich noch einmal zurück, Valullin sichert dem Aussenseiter in der 96. Minute doch noch einen Punkt.

Frankreich kann vom Ausrutscher der Ukrainer nicht wirklich profitieren. Der Weltmeister kommt zu Hause nicht über 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina hinaus. Dabei treffen zwei Spieler, die erst kürzlich ihre Club gewechselt haben. Inter-Stürmer Dzeko bringt seine Farben nach 36 Minuten in Front, Atlético-Rückkehrer Griezmann besorgt noch vor der Pause den Ausgleich.

Gruppe F

Beim Halbfinalsten Dänemark ist vom EM-Blues keine Rede. Schon nach einer Viertelstunde führen die Dänen zu Hause gegen Schottland mit 2:0. Damit sind die Skandinavier voll auf Kurs Richtung Katar. Die Bilanz nach vier Spielen: Vier Siege, 16:0 Tore.

Österreich bleibt in der Gruppe F darum wohl nur der Kampf um Platz 2. Auswärts in Moldawien tut sich unser Nachbar lange schwer. Arnautovic erlöst Österreich schliesslich tief in der Nachspielzeit mit dem 2:0. Damit liegt man sieben Zählern punktgleich mit Israel auf Rang 2.

Israel lässt Färöern nichts anbrennen. PSV-Stürmer Zahavi vervollständigt kurz vor Ende seinen persönlichen Dreierpack. Den vierten Treffer darf sich Ex-GC-Mann Dabbur gutschreiben lassen.

Gruppe G

Im Spitzenspiel der Gruppe G sind alle Augen auf BVB-Knipser Erling Haaland. Nach 20 Minuten schiesst der Stürmer Norwegen dann auch tatsächlich in Führung. Doch Klaasen bringt die Niederlande mit seinem Treffer zurück ins Spiel. Weil beim 1:1 bleibt, grüsst die Türkei weiter vom Leaderthron.

Allerdings nur mit einem Zähler Vorsprung. Gegen Montenegro sieht es eigentlich lange gut aus, die Türkei führt dank zwei frühen Toren mit 2:0. Noch vor der Pause gelingt Montenegro zwar der Ausgleich, trotzdem scheint es dem Schweizer EM-Gruppengegner zum Sieg zu reichen. Doch in der 97. Minute drückt Radunovic denn Ball über die Linie und lässt Aussenseiter Montenegro über einen Punkt jubeln.

Gruppe H

