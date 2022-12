Live Fifa-WM: Marokko trifft auf Portugal im WM-Viertelfinal

Auf Marokko liegt heute die Last eines ganzen Kontinents. Falls die Löwen vom Atlas heute gegen Portugal gewinnen, wären sie das erste afrikanische Team an einer Weltmeisterschaft, das den Einzug in den Halbfinal schafft. Die ersten drei afrikanischen Mannschaften, die ein WM-Viertelfinal erreichten, schieden allesamt in dieser Phase aus: Kamerun (1990), Senegal (2002) und Ghana (2010).