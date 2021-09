Betrugsfall bei CR7 - Ronaldo wird von Reisebüro-Spezialistin abgezockt – er merkts nicht

Nani (l.) ist auch vom Betrugsfall betroffen. Momentan spielt der frühere portugiesische Nationalspieler in Orlando.

Demnach habe die 53-Jährige die Kreditkarten und Passwörter des Fussball-Stars, die sie zuvor erhalten hatte, genutzt, um sich am Vermögen des Superstars zu bereichern. Konkret soll die Frau Geld für mehr als 200 Reisen abgebucht haben. Ronaldo selbst trat diese Reisen allerdings nie an. Demnach ist ein Gesamtschaden in der Höhe von 313’000 Franken entstanden.