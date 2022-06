Podcast «Anderi Liga» : «Ronaldo würde in Deutschland die Liga kaputt schiessen»

In der neusten Folge von «Anderi Liga», dem Fussballpodcast von 20 Minuten, geht es vor allem um eins: Geld. Unsere Podcaster fassen das verrückte und teure Geschehen auf dem Transfermarkt zusammen und schätzen die Lage ein.

1 / 3 Laut 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann würde Cristiano Ronaldo die Bundesliga kaputt schiessen. AFP Einen Verbleib bei Manchester schliesst Wedermann aus. AFP «Anderi Liga», der Fussball-Podcast von 20 Minuten, behandelt die spannendsten Themen im nationalen und internationalen Fussball. 20-Minuten-Sportchef Tobias Wedermann und NZZ-Fussballjournalist Fabian Ruch sprechen über alles, was gerade für Schlagzeilen sorgt – und über vieles mehr. 20 Minuten Agency

Darum gehts

Es ist Sommerpause in den Fussballligen, und wie jedes Jahr heisst das vor allem eines: Die Topclubs dieser Welt werfen mit Geld um sich für neue Stars. «Wir haben erst Ende Juni und da wurden schon Summen bezahlt – es ist unglaublich. Vielleicht gibt es in diesem Sommer einen neuen Rekord», sagt NZZ-Fussballjournalist Fabian Ruch in der neusten Folge von «Anderi Liga», dem Fussballpodcast von 20 Minuten.



Auch Tobias Wedermann, 20-Minuten-Sportchef, glaubt, dass der Transfersommer spektakulär werden könnte: «Ich kann mir beispielsweise beim besten Willen nicht vorstellen, dass Cristiano Ronaldo weiter bei Manchester United bleibt und ein Jahr auf die Champions League verzichtet.» Er würde Ronaldo gerne mal noch in der Bundesliga sehen. «Die Bayern könnten das finanziell stemmen, und er würde eine Liga kaputt schiessen, in der er bisher noch nicht gespielt hat.» Fabian Ruch glaubt derweil, dass auch noch ein weiterer Superstar wechseln wird: Neymar. «Wie man hört, will man ihn in Paris nicht mehr – und beispielsweise bei Chelsea wäre er eine riesige Attraktion in der Premier League», so Ruch.

Tore und Taktiken, Transfers und Tumulte

Bei den Nati-Stars tut sich in Sachen Transfers ebenfalls viel. «Man hat das Gefühl, die halbe Nati-Mannschaft will in diesem Sommer den Club wechseln», sagt Ruch. Bei Manuel Akanji, der 2023 nicht mit Dortmund verlängern wird, habe er allerdings das Gefühl, dass der Nati-Verteidiger sich verpokert habe. Dem stimmt Wedermann nicht zu: «Dortmund will einfach aktuell noch zu viel Geld für ihn, obwohl er nur noch ein Jahr Vertrag hat. Da wird sich schon etwas tun bis Ende August.» Fabian Ruch würde zudem Granit Xhaka zu einem Wechsel raten. «Ich würde ihn sehr gerne in Italien sehen, in England kriegt er nicht die Wertschätzung, hat oft Theater – er würde super in die Serie A passen, beispielsweise bei der AS Roma und Trainer José Mourinho.»

Basel oder YB? Wer hat die Nase bei Transfers vorn

Wer aktuell in der Super League die Transfer-Nase vorne hat, da sind sich Ruch und Wedermann uneinig. «Der FC Basel hat viele Spieler, die enormes Potenzial haben. Wenn das gut kommt, ist für mich der FCB der Transfersieger», so Wedermann. Ruch hält es eher mit YB: «Mit Cedric Itten und Filip Ugrinic haben sie sich hervorragend verstärkt.» Beide gehen auch davon aus, dass sich diese beiden Teams um die Meisterschaft duellieren werden. Nichts mit dem Titel wird wohl GC zu tun haben. «Managing Director weg, Sportchef weg. Sorry, wenn ich das so sage, aber bei GC ist alles am Arsch», fasst Ruch zusammen. Und Wedermann fragt sich: «Wusste man in Niederhasli überhaupt, wann die Transferphase beginnt?»

Welcher Nati-Spieler wohl bald in die Premier League wechselt, welche Transfers besonders überrascht haben und wie unsere Podcaster das Theater um Lewandowski bei den Bayern einschätzen, erfährst du in der neuesten Folge von “Anderi Liga” auf allen gängigen Podcast-Plattformen.