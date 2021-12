Chancenlos gegen Messi und Lewa : Ronaldo wurde beim Ballon d’Or sogar vom eigenen Landsmann übergangen

Lionel Messi wurde am Montag mit dem Ballon d´Or als Weltfussballer des Jahres ausgezeichnet. Nun wurden die Detail-Ergebnisse bekannt.

Bereits unmittelbar nach der Ballon-d’Or-Gala in Paris wurde Kritik am Ergebnis der Wahl, die das Magazin «France Football» durchführt, laut. Lionel Messi hatte sich mit 33 Stimmen Vorsprung auf Robert Lewandowski durchgesetzt. Den Polen hatten viele Experten davor in der Favoritenrolle gesehen. Die Fans waren empört.