Wohltätiger Zweck : Ronaldos weggeworfene Captainbinde wird für 64’000 Euro versteigert

Nachdem der portugiesische Starfussballer Cristiano Ronaldo seine Captainbinde nach dem WM-Qualifikationsspiel gegen Serbien wutentbrannt weggeworfen hat, ist das Stück Stoff am Freitag für 64’000 Euro versteigert worden.

Fussballstar Cristiano Ronaldos in einem Wutanfall fortgeworfene Captainbinde hat bei einer Versteigerung 64’000 Euro gebracht. Ein unbekannter Bieter habe die Summe für das blaue Armband mit einem grossen C gezahlt, berichtete das serbische Staatsfernsehen am Freitag. Der Erlös soll für die medizinische Behandlung eines sechs Monate alten Jungen zahlen, der an Spinaler Muskelatrophie leidet.