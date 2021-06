Fotos schon im Kasten - Ronja Furrer modelt für Lingerie-Brand Victoria’s Secret

Fotos vom Shoot gibt es noch keine, Ronja machte es aber nichts aus, in Unterwäsche zu posieren: «Ich mache viel Sport und bin inzwischen in einem Alter, in dem ich mich in meinem Körper wohl fühle », so die 29-Jährige.

Am Samstag postete Model Ronja Furrer auf Instagram ein Bild von sich in Unterwäsche – und taggte den US-Wäschebrand Victoria’s Secret. Auf Nachfrage von 20 Minuten bestätigt die Solothurnerin nun, dass sie tatsächlich einen Tag zuvor für das Label vor der Kamera gestanden ist. «Das Fotoshooting war m ega », schwärmt Ronja. Sie habe mit einem eingespielten, gut gelaunten Team gearbeitet.

Dass sie für den Shoot in Unterwäsche posieren musste, ist für Ronja, die schon 15 Jahre im Business tätig ist, kein Problem. «Ich mache viel Sport und bin inzwischen in einem Alter, in dem ich mich in meinem Körper wohl fühle », so die 29-Jährige. Viel Zeit für Trainingseinheiten blieb sowieso nicht: Vom Shoot habe sie erst am Tag zuvor erfahren.