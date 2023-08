Ronja Furrer und Jack Becht feiern Hochzeit

Der US-Amerikaner studierte einst Jura in New York und startete danach als Creative Director in der Fashion- und Luxusbranche durch.

Da läuten bald die Hochzeitsglocken: Topmodel Ronja Furrer sorgte letzten Sommer mit einem Foto eines Ringes an ihrem Finger für Spekulationen. Nun ist der grosse Tag nähergerückt. So zeigt die 31-Jährige in ihrer Instagram-Story Bilder von sich und ihrem Liebsten Jack Becht (38) – beide ganz in Weiss gekleidet an einer Pre-Wedding-Party mit vielen Gästen. Sie in einer weissen, engen Hose und einem Neckholder-Oberteil, er im weissen Anzug, das Jacket offen. «Ganz schön heiss», wie eine Gästin findet. Fashion Stylist Philipp Junker markiert Furrer in seiner Story und kommentiert «Bride to be» – zu Deutsch «künftige Braut».