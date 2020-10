Ist der englische Rekordtorschütze positiv?Rooney wird wegen Luxusuhr des Kumpels auf Corona getestet

Das Tor gegen Norwich ist das bisher einzige für Rooney in der laufenden Saison.

Abgesehen von diesem Freistosstor gegen Norwich läuft es Ronney auch sportlich nicht. Er hat mit Derby County in der Championship vier von fünf Spielen verloren.

Wayne Rooney muss sich einem Corona-Test unterziehen. Ein positiv getesteter Freund war zu Besuch, obwohl er in Quarantäne hätte sein müssen.

Wayne Rooney ist wütend. Dabei wurde er reich beschenkt, als am Donnerstagabend Josh Bardsley beim Rekordtorschützen der englischen Nationalmannschaft und von Manchester United an der Tür stand. Rooney liess den Mann eintreten, schliesslich ist Bardsley ein Kumpel. Der Geschäftsmann überreichte ihm eine Luxusuhr, ein kleines Geschenk unter privilegierten Freunden, soweit so schön.