Kanton St. Gallen: Diebe nach Flucht verhaftet

Am Dienstagabend, kurz nach 21.30 Uhr, wurde der Kantonalen Notrufzentrale St. Gallen gemeldet, dass sich an der Bellevuestrasse in Rorschach drei Männer an parkierten Autos zu schaffen machten. Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch mitteilte, konnte die ausgerückte Patrouille der Kantonspolizei kurze Zeit später an der Wachsbleichestrasse drei Männer feststellen, die auf das Signalement passten.