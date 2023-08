Rorschach: Sandskulpturen Festival – das musst du wissen

Hochzeitspaar am Sandskulpturen-Festival in Rorschach im Sommer 2023.

Vom 21. August bis 10. September 2023 können die Werke am Bodenseeufer in Rorschach begutachtet werden.

Eines der Werke trägt den Titel «Giftig». Es zeigt ein Hochzeitspaar, welches Gasmasken trägt (siehe Bildstrecke oben). Wie ist das zu interpretieren? «Ganz gleich, was in der Welt geschieht, die Menschen werden sich an ein gutes Leben anpassen», erläutern die Künstler Donatas und Dainius Mockus, die aus Litauen stammen. «In nicht allzu ferner Zukunft wird die Erde und alles, was uns umgibt, von Gift umgeben sein», so die Künstler weiter. Kein Grund jedoch, deswegen den Kopf in den Sand zu stecken: «Die Menschheit hat es immer geschafft, alle diese Schwierigkeiten zu überwinden und zu überleben.»