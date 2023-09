Rorschach SG : Hier kannst du unter freiem Himmel Klavier spielen

In Rorschach stehen vom 2. bis 17. September 2023 an verschiedenen Orten Klaviere.

An der Seepromenade am Hafenplatz, am Marktplatz im Stadtzentrum, auf der Aussichtsplattform beim Lift am Hauptbahnhof sowie im Park Schloss Wartegg sind in Rorschach SG seit Samstag vier Klaviere unter freiem Himmel zu sehen. Diese wurden im Rahmen des Projekts «Pianos am See» aufgestellt und sind vom 2. bis 17. September 2023 für die Öffentlichkeit zum freien Bespielen und Musizieren zugänglich.