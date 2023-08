Das passiert, wenn ein Hund bei Hitze im Auto zurückbleibt

Im Sommer wird es in geschlossenen Autos schnell gefährlich heiss. Hunde und Kinder sollten deshalb nie in Autos zurückgelassen werden. (Symbolbild)

In Rorschach wurde ein Hund im Auto zurückgelassen. Dieser verstarb an den Folgen der Hitze.

Das ist passiert

Kürzlich verstarb in Rorschach SG ein Hund in einem überhitzten Auto. Die französische Bulldogge wurde in einer Hundebox im Kofferraum gefunden, wobei das Auto in der prallen Sonne stand. Der 26-jährige Hundehalter wird bei der Staatsanwaltschaft St. Gallen wegen Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz angezeigt, wie die Kantonspolizei mitteilte. Nun hat sich auch die Tierrechtsorganisation Peta eingeschaltet.