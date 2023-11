Rorschach: Zwei Männer bei Gewalttat verletzt

Bei einem Streit in einem Mehrfamilienhaus wurden zwei Männer verletzt.

In Rorschach kam es am Montagnachmittag zu einem grösseren Polizeieinsatz.

In Rorschach SG kam es am Montagnachmittag laut einem News-Scout (21) zu einem grösseren Polizeieinsatz. «Ich bin gerade im Homeoffice und habe gegen 14 Uhr viele Sirenen gehört», so der News-Scout zu 20 Minuten. Als er aus dem Fenster geschaut habe, habe er beim Nachbarshaus diverse Polizeiautos, die Feuerwehr und auch die Ambulanz gesehen. «Es war alles abgesperrt», sagt der 21-Jährige weiter.