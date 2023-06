Rorschach SG: Rorschacher will Autoposer mit Wasserpistole vertreiben

Das ist passiert

Wie auch in vergangenen Jahren lockt das Sommerwetter nicht nur Badegäste nach Rorschach SG – auch füllen sich die Strassen mit Autoposerinnen und Autoposern. Letztes Wochenende sei der Lärm erneut unertragbar gewesen, wie Anwohnerinnen und Anwohner in den sozialen Medien berichten.

Das sagen Anwohnerinnen und Anwohner

Ein Mann, der an der St. Gallerstrasse wohnt, schildert die nervtötende Situation: «Ich finde keine Ruhe, keinen Frieden, keinen Schlaf. So einen Albtraum habe ich noch nie erlebt.» Nach acht Monaten in Rorschach habe er «die Schnauze voll». Er sehne sich nach einem ruhigen Zuhause und denkt ans Wegziehen. Auch weitere Userinnen und User berichten von schlaflosen Nächten : «Es ist nicht auszuhalten, man kann nicht mehr schlafen.» Vom nächtlichen Lärm sei die Löwenstrasse ebenfalls betroffen.

Das unternimmt ein Rorschacher

Ein 46-jähriger Rorschacher möchte die Sache nun selbst in die Hand nehmen. «Wir füllen Wasserpistolen mit einem Wasser-Mehl-Gemisch und schiessen damit in Gruppen von Trottoir zu Trottoir», sagt er gegenüber dem St. Galler Tagblatt (Bezahlartikel) . Wenn dann ein paar Tropfen auch «Protzkarren» treffen würden, sei das einfach nur Pech.

Das sagen die Autoposer-Fans

Ein 24-Jähriger, der in Rorschach arbeitet, nimmt die Situation gelassen und hat Freude, wenn er ab und zu Autoposerinnen und Autoposer beobachten kann. «Ich finde es sehr cool, den schönen Autos zuzuschauen und zuzuhören», so der 24-Jährige. Lärm habe es aufgrund der Baustelle sowieso genug. «Die machen keinem was, sondern haben nur Spass an ihren Autos», sagt er weiter. Problematisch fände er aber, wenn Leute extra aus anderen Kantonen nach Rorschach fahren, um zu posen.