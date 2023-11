Rorschacherberg: Darum ist diese Dampfloki ein «einzigartiges Phänomen»

Dampflok wurde 1898 in Berlin gebaut

Neben der Restauration seiner Loki beschäftigt sich Rutschmann zudem mit der Geschichte. «Es ist schwer, alles zu rekonstruieren, aber einiges habe ich herausfinden können», sagt der Lok-Fan. So sei die Lok 1898 als dritte Maschine der Firma Orenstein und Koppel in Berlin gebaut worden. Daraufhin wurde die Maschine unter anderem in einer Zuckerfabrik in Tapiau (ehemals Ostpreussen) eingesetzt, danach wechselte sie einige Male den Besitzer, bis sie für die Firma Veba AG in Zürich am Flughafen ihre letzten Arbeiten verrichtete.