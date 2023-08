Rorschacherberg: Alkoholisierter Autofahrer prallt in Container

Am Sonntagnachmittag, kurz vor 13.30 Uhr, fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Auto in Rorschacherberg SG von der Wiesentalstrasse Richtung Sulzbachstrasse. Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montag mitteilte, geriet dabei das Auto zu weit nach links und prallte bei der Eichenstrasse in einen Unterflurcontainer (ein in die Erde eingebauter Kehrichtcontainer). Nach dem Unfall entfernte sich der 51-Jährige zu Fuss vom Unfallort, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern.