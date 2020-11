Anna Stern : 30-Jährige gewinnt überraschend Schweizer Buchpreis

Anna Stern (30) aus Rorschach SG erhält für ihren Roman «das alles hier, jetzt» den Schweizer Buchpreis 2020.

Der Preis unterstützt den Verkauf. Am Montagmittag war das Buch in der Stadt St. Gallen in zwei Buchhandlungen kurzzeitig ausverkauft.

Anna Stern, Schriftstellerin, porträtiert am 22. September 2020 in Rorschach.

Eine Überraschung – das ist der Schweizer Buchpreis 2020 in jeglicher Hinsicht. Als am Sonntag im Foyer des Theaters Basel der Preis verkündet wurde, hatte wohl niemand die junge Autorin Anna Stern aus Rorschach SG mit ihrem Trauerroman «das alles hier, jetzt» auf dem Schirm.

Altes Thema in neuer Form

Die 1990 geborene Autorin beschreibt in dem ausgezeichneten Werk den Trauerprozess um einen engen Freund, der mit gerade einmal 25 Jahren gestorben ist. Dabei ist «das alles hier, jetzt» gleichermassen das intime Protokoll einer Trauer, ein Erinnerungsbuch und zudem sprachlich ungewöhnlich – ist doch nie ganz klar, ob es sich bei den Figuren um einen Mann oder eine Frau handelt. Auch das Buch an sich, erschienen beim Zürcher Verlag Elster & Salis, ist ungewöhnlich gestaltet.

Anna Stern lässt ihre Erzählerin bohrend-intensiv in diese Trauer eintauchen. Dafür wird die Aussenwelt gänzlich abgedunkelt. Das Ich spricht in Du-Form zu sich selbst, und die Freunde tragen Alias-Namen, die kaum Hinweise auf ihr Geschlecht oder ihre Rolle als Vater, Mutter, Freundin geben. Trauer wie Erinnerung bleiben wie in einem Kokon gefangen – bis nach 150 Tagen Vienna eine ebenso verrückte wie rettende Idee hat.

Während 150 Tagen protokolliert sie, wie kaputt sie sich fühlt und eine Therapie beginnt, wie sie sich abkapselt und nur selten die Kraft findet, ihre Freunde zu suchen. Dieses Protokoll, jeweils linksseitig abgedruckt, wird begleitet von einem Strom von losen Erinnerungen an glückliche Tage der Kindheit und Jugend: immer wieder Baden im See oder Grillfeuer im Wald. Diese Erinnerungen stehen auf den gegenüberliegenden Seiten in grauer, sozusagen ausbleichender Schriftfarbe.

Öffentliche Preisverleihung abgesagt

Die Preisverleihung fand im Theater Basel statt, allerdings in reduziertem Umfang. Im Unterschied zu den Vorjahren war am Sonntag im Theater Basel neben den Veranstaltern nur die Preisträgerin anwesend. Bis anhin waren jeweils alle Nominierten angereist. Die öffentliche Preisverleihung war pandemiebedingt abgesagt worden.

Der Schweizer Buchpreis wurde dieses Jahr zum dreizehnten Mal vergeben. Initiiert wurde der Preis vom Verein LiteraturBasel und dem Schweizer Buchhändler-und Verleger-Verband (SBVV). Der Schweizer Buchpreis wurde 2008 Als Marketinginstrument ins Leben gerufen. Der Buchpreisträger platziert sich meist – neu oder erneut – oben auf den Bestsellerlisten. Auch die Nominierten erleben in der Regel Verkaufsschübe. Ein Augenschein in der Stadt St. Gallen am Montagmittag zeigt, dass bei den zwei besuchten Buchhandlungen das Buch derzeit nicht erhältlich ist. Am Dienstag soll Nachschub kommen.

