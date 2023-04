Basel: «Rosa Elefanten und die Angst vor dem Hängenbleiben» – 80 Jahre LSD

In Basel wurde am 16. April 1943 vom Chemiker Albert Hofmann LSD erstmals synthetisiert eingenommen. Dieses Wochenende findet im Hafenareal eine Jubiläumsveranstaltung statt. Drei Menschen erzählen von ihren Erfahrungen mit LSD.

1 / 3 Die Substanz LSD wurde vor 80 Jahren in Basel zum ersten Mal vom Chemiker Albert Hofmann synthetisiert. Obwohl seit einigen Jahren immer wieder mehr mit LSD geforscht wird, ist die Droge in der Schweiz illegal. Trotzdem wird es auch in Basel vermehrt von Leuten konsumiert. privat Dieses Wochenende wird an der Veranstaltung LSD80 in Basel die erste Synthese von LSD im Jahr 1943 gefeiert. Mittels Vorträgen, Sitarmusik und DJ-Sets sowie verschiedensten Workshops werden Laien und Acid-Enthusiastinnen und Enthusiasten über veränderte Bewusstseinszustände aufgeklärt. eleusis-society Nach seinen ersten Versuchen der Potenz und Wirkung von LSD, verabreichte sich der Chemiker am 19. April in seinem Labor aus Versehen eine Dosis von 250 Mikrogramm LSD und fuhr auf der oben gezeigten Route mit dem Fahrrad nach Hause. Viele Enthusiastinnen und Enthusiasten fahren jährlich diese Route ab. Screenshot / Bikemap.net

Darum gehts

Am 19. April 1943 synthetisierte der Basler Chemiker Albert Hofmann zum ersten Mal Lysergsäurediethylamid, kurz LSD. Zum 80. Jubiläum wird im Geburtsort der Chemikalie dieses Wochenende am Ostquai die Veranstaltung «LSD80 – Down to Earth» abgehalten.

Von Vorträgen von klinischen Psychologen und Psychologinnen und Ethnobotanikerinnen und Ethnobotanikern, bis hin zum rituellen Orgienworkshop ist alles vorhanden. Das alles im Namen des Lernens über das Selbst und das Bewusstsein mittels psychoaktiver Substanzen wie etwa LSD. Doch wie fühlt sich überhaupt ein LSD-Trip an? Was bewirkt diese Droge, von der so viele schwärmen und noch mehr warnen?

«Ich hatte viel Glück»

«Egal wie viel Recherche man betreibt, egal wie gut man sich einliest und sich mit dem Thema befasst, auf das erste Mal LSD kann niemand vollständig vorbereitet sein», erklärt der 36-jährige Thomas M. Der Basler Chemielaborant habe die Substanz schon Dutzende Male zu sich genommen.

Diese «magischen Erlebnisse» hätten ihn langfristig verändert. Jahrelang litt er unter starken Depressionen bis hin zu vermehrter Selbstverletzung. Lange habe er sich dafür therapieren lassen, doch nichts schlug so richtig an. Erst durch einen LSD-Trip mit seinen Freunden habe er seinen Selbstwert wiederentdeckt.

In einem Chalet im Bündner Valsertal habe er zum ersten Mal LSD genommen. Wie ein Kind habe er sich gefühlt, voller Neugierde und Tatendrang, Empfindungen, die der damals 20-Jährige davor seit Jahren nicht mehr erlebt habe. «Die Liebe und die Verbundenheit mit allem und jedem, die man während der Erfahrung fühlen kann, ist unbeschreiblich. In den Therapiestunden habe ich zwar immer gesagt bekommen, dass ich gut genug sei und mich wertschätzen soll, dass mein Trauma nicht meine Schuld sei, wirklich verstanden und gefühlt habe ich diese Dinge jedoch erst auf dem Trip.»

Diese Erkenntnisse trage er noch immer mit sich und er sei seit seiner Bekanntmachung mit der Substanz nicht mehr rückfällig geworden. Leichtfertig empfehlen, würde er LSD an psychisch kranke Personen jedoch nicht: «Ich bin ja kein Psychiater. Ich hatte viel Glück, dass es bei mir geholfen hat. Es hätte aber sicher genauso gut anders kommen können.»

Basler Studie weist Wirksamkeit von LSD bei Depression nach Eine neue Studie aus Basel zeigt, dass zwei moderate bis hohe Dosen von LSD bei mittel- bis schwergradiger Depression helfen können. Die Studie wurde mit 61 Patienten durchgeführt, die entweder niedrige oder mittlere bis hohe Dosen erhielten. Die Behandlung erfolgte zwei Mal im Abstand von vier Wochen. Die Studie wurde von einem Team an der Universität Basel und dem US-Unternehmen Mindmed durchgeführt. Die Wirksamkeit von LSD bei Depressionen wurde bereits vor Jahrzehnten untersucht, aber die Forschung kam zum Erliegen, da LSD als Freizeitdroge missbraucht und verboten wurde.

Paartherapie auf Acid

Auch die 24-jährige Fränzi S. und der 26-jährige Marcello B. erzählen begeistert von ihren Erfahrungen mit LSD. Die beiden nehmen in unregelmässigen Abständen in Gruppen oder als Paar an Trips teil, die für sie vor allem zur Erholung vom Alltag und zur Vertiefung ihrer Beziehung dienen. «Wenn man sich aber den Effekten komplett hingibt, kann man mit der Welt, oder einfach mit dem Partner komplett verschmelzen.»

Unter dem Einfluss von LSD könne sie auch «innere Ruhe» finden: «Wenn man immer gleichzeitig zehn Gedankenstränge festhält, ist es schön, während des Trips auch einfach mal an nichts denken zu können», was im Normalfall für Fränzi in ihrem hektischen Bürojob eine Sache der Unmöglichkeit sei.

Über die Droge sei die Gesellschaft «falsch informiert»

Der offensichtlichste Effekt von LSD, die visuellen Halluzinationen, sei in der Popkultur völlig überspitzt, meinen die beiden: «Man sieht dann keine rosaroten Elefanten durchs Wohnzimmer spazieren oder so», erklärt die 24-Jährige, «es entstehen überall wunderschöne Blumenmuster, wie bei einem Mandala, welche durch farbige Lichter verstärkt werden.»