Rosalía und Rauw Alejandro haben sich getrennt

Während ihres Konzerts in Paris brach die 30-Jährige in Tränen aus.

Wie der Insider preisgibt, haben die beiden Liebe und Respekt füreinander, trotzdem haben sie sich entschieden, ihre Verlobung aufzulösen. Einen Grund gibt der Insider nicht an. Die Sängerin tourte gerade durch Amerika und Europa und spielte Mitte Juli auch am Gurtenfestival. Am Samstag fand der letzte Auftritt in Paris am Lollapalooza-Festival statt. Wie mehrere Fan-Videos auf Tiktok und Twitter zeigten, wurde die Spanierin dabei emotional. Bei der Piano-Performance ihres Songs «Hentai» liefen der 30-Jährigen die Tränen über die Wangen.