Rosanna Arquette ist mit ihrem Auto in ein Einkaufszentrum gekracht

Schauspielerin Rosanna Arquette ist, wie erst jetzt bekannt wurde, Anfang der Woche mit ihrem Auto in ein Einkaufszentrum in Malibu gekracht.

Die Schauspielerin Rosanna Arquette (63) musste nach einem Autounfall in Malibu in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert werden. Wie unter anderem «Fox News» berichtet, verlor sie am Dienstag die Kontrolle über ihren BMW. Bilder zeigen, wie der Luxus-Elektro-SUV hinter einer zerborstenen Glaswand erst vor dem Eingang eines Geschäfts im Freibereich zum Stehen kam. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist bislang noch nicht bekannt. Ein Feuerwehrmann, der an den Ort des Geschehnisses gerufen wurde, sagte der «Malibu Times», dass Arquette möglicherweise nach vorne fahren wollte, aber rückwärts losfuhr.

Rosanna Arquette und ihre berühmte Familie

Rosanna Arquette stammt aus einer der berühmtesten Künstler-Familien der USA. Ihre jüngeren Geschwister sind David Arquette (51), Patricia Arquette (55), Alexis Arquette (1969-2016) und Richmond Arquette (59), die allesamt Karriere in Hollywood machten. Auch ihr Vater Lewis war Schauspieler, ihr Grossvater Cliff TV-Komiker. Berühmt wurde sie in den 80er-Jahren an der Seite von Popstar Madonna (64) in der Komödie «Susan ... verzweifelt gesucht». Es folgten zahlreiche Engagements unter anderem im Kultfilm «Pulp Fiction» oder in vielen TV-Produktionen wie «CSI», «Law & Order» oder zuletzt in der ABC-Serie «Big Sky».