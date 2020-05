Weinblog

Rosé - der perfekte Wein für den Sommer

Wenn sich der Sommer nähert, dann freuen wir uns auf laue Abende mit feinem Wein. Was passt besser dazu als ein kühler, frischer Rosé?

Wie wird der Rosé hergestellt?

Er ist keine Mischung aus Rotwein und Weisswein, wie oft vermutet, sondern wird tatsächlich fast ausschliesslich aus roten Trauben hergestellt. Der Most wird bei der Roséwein-Herstellung nur wenige Stunden – nicht mehrere Tage, wie bei der Rotwein-Herstellung – auf der Maische stehen gelassen. In dieser Zeit färbt sich der Most hellrot. Danach werden die Schalen abgezogen und der Most gärt ohne Schalen weiter, wie bei der Weissweinbereitung. Dies ist die geläufigste Herstellungsmethode. Möchte man einen eher leichteren Roséwein herstellen, so kann man die roten Trauben direkt wie weisse Trauben behandeln. Auf dem Weg durch die Traubenmühle wird der Most dann nur leicht mit der Farbe von den Beerenschalen in Verbindung gebracht, sodass als Ergebnis wunderschöne rosé-ähnliche oder lachsfarbene Weine entstehen.