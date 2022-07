Deux-Frères-Gründer «Rosé steht für Leichtigkeit, Ferien und Sonne» 

Durch unsere Vergangenheit sind wir Experten darin, Geschmäcker in die Flasche zu bringen. Was uns beim Gin gelang, wollten wir auch beim Rosé schaffen: Struktur im Geschmack. Die erhält man durch verschiedene Schichten. In der Nase schmeckt man nun also die Früchte heraus, der erste Schluck erinnert an die Mineralien des provenzalischen Bodens, es folgt etwas Säure und all das bleibt langanhaltend am Gaumen.