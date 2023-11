Rosenkohl: Warum das Wintergemüse gut für deine Gesundheit ist

Auch wenn ihn der ein oder andere weniger gern auf dem Teller sieht, gesund ist Rosenkohl allemal. Weitere Vorteile, die das Gemüse mit sich bringt: Es gehört zu den bekömmlicheren Kohlsorten und ist aufgrund seines regionalen Anbaus im Winter auch nachhaltig.

Rosenkohl ist zwar kalorienreicher als seine grösseren Verwandten, enthält dafür aber auch mehr wertvolle Nährstoffe – ideal für die anbrechende kältere Zeit. Ausserdem mausern sich die kleinen grünen Röschen immer mehr zum Trend- statt Gruselgemüse. Das gilt es zu wissen.

Wichtige Inhaltsstoffe

Rosenkohl punktet vor allem mit seinen zahlreichen Vitaminen und Mineralstoffen. Er enthält die Vitamine C, B6, A und K, die unsere Abwehrkräfte sowie das Immunsystem stärken, die Knochenbildung fördern und das Zellwachstum regulieren. Darüber hinaus steckt in dem Gemüse viel Kalium, das die Reizübertragung unserer Muskeln steuert. Durch Rosenkohl nehmen wir ausserdem viel Calcium und Eisen auf, was unseren Zähnen sowie dem Sauerstoff in unserem Blut zugutekommt. Seine Bitterstoffe regen die Verdauung an und beruhigen die Magenschleimhaut.

Nachhaltiges Wintergemüse

Rosenkohl hat von November bis Januar Saison. Angebaut wird er neben der Schweiz auch in den Niederlanden, Belgien, Grossbritannien und Frankreich. Beim Einkaufen sollte man also auf die Herkunft achten. Auf Wochenmärkten und in Bio-Supermärkten findet man zumeist die regionale Version.

Die richtige Zubereitung

Damit Rosenkohl seine wertvollen Inhaltsstoffe nicht verliert, gilt es, ihn richtig zuzubereiten. Das sollte möglichst im frischen Zustand passieren. Zunächst die gelben und losen Blätter entfernen und den Kohl behutsam putzen. Den Strunk entfernen und das Gemüse kreuzförmig einschneiden, so garen die einzelnen Stücke gleichmässig durch. Danach kann man den Kohl entweder für drei Minuten in kochendem Wasser blanchieren. Unser Tipp: Anschliessend noch einmal drei Minuten in Eiswasser abkühlen lassen. Alternativ lässt sich der Kohl auch bei etwas niedrigerer Hitze für fünf bis sieben Minuten kochen.

