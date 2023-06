Bezirksgericht Zürich: Rosenkrieg – Millionär wirft Ex-Partnerin mit Kindern aus Wohnung

Ein Unternehmer ist der Anstiftung zur Nötigung und Hausfriedensbruch angeklagt, weil er seiner Ex-Partnerin den Zutritt in die Luxuswohnung am Zürichberg verhinderte.

1 / 2 Der Unternehmer (r.) und die Sekretärin (l.) mit ihren beiden Anwälten am Bezirksgericht Zürich. 20min/hoh Für fünf Millionen Franken hat der Unternehmer eine Eigentumswohnung in diesem Haus gekauft. Google Maps

Darum gehts Ein Unternehmer ist der Anstiftung zur Nötigung und weiteren Delikten angeklagt, weil er seiner Ex-Partnerin den Zutritt in die Wohnung verweigerte.

Laut dem 59-jährigen Deutschen hat die Partnerin die Kündigung ignoriert und ist in der Luxuswohnung am Zürichberg geblieben.

Das Paar hat sich zerstritten, als der Mann erfuhr, dass die Tochter nicht sein Kind ist.

Der Einzelrichter hat noch kein Urteil gefällt.

Es ist ein jahrelanger Rosenkrieg, den der heute 59-jährige deutsche Unternehmer und die zwanzig Jahre jüngere ukrainische Ballett-Tänzerin führen. Die beiden hatten sich 2004 in Stuttgart kennen gelernt und wurden ein Paar, ohne dass sie zusammenlebten. 2010 trennten sich die beiden und der ehemalige Börsenmakler und Unternehmer zog nach Dubai. Trotzdem blieben sie in Kontakt. Fünf Jahre später wollte das wieder vereinte Paar zusammenziehen und der Mann kaufte am Zürichberg für fünf Millionen eine Luxuswohnung.

Ein Jahr später, so die Anklageschrift, initiierte der Beschuldigte heimlich einen Vaterschaftstest. Dieser ergab, dass er nicht der leibliche Vater der 2012 geborenen Tochter ist, sondern nur der des jüngeren Sohnes. In der Folge stellte er die Zahlungen ein und kündigte der Ex-Partnerin die Luxuswohnung. Da er mit seinem Ausweisungsbegehren vor Gericht nicht mehr weiterkam, wollte er auf eigene Faust die ehemalige Partnerin in einem günstigen Moment aus der Wohnung werfen, heisst es in der Anklageschrift.

Ex-Partnerin stand mit Kindern auf der Strasse

Der günstige Moment kam, als seine ehemalige Partnerin im Frühjahr 2019 in den Ferien in Südfrankreich weilte. Der Unternehmer beauftragte einen – «ihm treu ergebenen» – Mitarbeiter und dessen Schwester, die Schlösser auszuwechseln und die Wohnung zu räumen. Als neue Vermieterin setzte er die Schwester des Mitarbeiters ein, eine heute 49-jährige Sekretärin, welche nun in die Wohnung einzog.

Laut Anklageschrift stand die Ex-Partnerin mit den beiden Kindern auf der Strasse und musste eine Bleibe suchen. Sie wohnte zuerst bei Freunden, dann in einem Studio und schliesslich in einer Wohnung, welche sie nach fünf Monaten wieder verlassen musste, weil sie totalsaniert wurde. Der Rauswurf hatte juristische Konsequenzen: Die Sekretärin ist wegen Sachentziehung, Nötigung und Hausfriedensbruch angeklagt, der Unternehmer der Anstiftung zu diesen Delikten. Der Staatsanwalt forderte für ihn eine bedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten, für sie eine bedingte Geldstrafe.

Wohnung war total «zugemüllt»

Am Prozess vor dem Bezirksgericht vom Dienstag zeigten sich die beiden nicht geständig. «Nach der Kündigungsfrist habe ich gehandelt, ich habe die Ex-Partnerin mehrfach aufgefordert aus der Wohnung zu ziehen», sagte der Deutsche. Die in Paris wohnhafte Sekretärin sei nach Zürich gezogen und habe die völlig «zugemüllte» Wohnung wieder hergerichtet. «Sie musste über hundert leere Whisky- und Champagnerflaschen und verdorbene Lebensmittel entsorgen.» Dafür habe sie die folgenden drei Jahre bis zum Verkauf gratis wohnen dürfen.

Der in Dubai lebende ehemalige Finanzberater ist heute als Unternehmer in der Öl- und Gasbranche tätig. Seine ukrainische Ex-Partnerin, die einst Ballett-Tänzerin war und heute am Zürichsee ein Ballettstudio führt, habe sich als arme Frau dargestellt. «Das stimmt nicht, sie hat zwischen 2009 und 2015 fast eine Million Dollar erhalten und fuhr einen Porsche Cayenne.» Er habe immer gebührend für ihren Lebensstandard und für den der Kinder gesorgt. Die Frau habe die Möbel auch nicht abgeholt, die er in Stuttgart, ihrem ehemaligen Wohnort, deponiert habe.

Polizei hat die Ex-Partnerin weggewiesen

Auch die Mitangeklagte will einen Freispruch. Ihre Verteidigerin argumentierte, dass sie einen rechtmässigen Mietvertrag hatte. «Sie durfte davon ausgehen, dass ihr ein Wohn- und Hausrecht zusteht.» Es liege auch keine Nötigung vor. «Es war die von der Ex-Partnerin alarmierte Polizei, welche die Frau wegwies und ihr verbot, die Wohnung zu betreten, nicht meine Mandantin.»

Der Einzelrichter fällte noch kein Urteil, weil der Anwalt der Privatklägerin – die Ex-Partnerin – krank war und nicht am Prozess teilnahm. Sobald der Anwalt sein Plädoyer dem Gericht zugeschickt hat, wird der Einzelrichter das Urteil den Parteien schriftlich zustellen.