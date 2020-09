«Das akzeptieren wir nicht» : Rostocker Fussballer brechen Spiel wegen Neonazis ab

Bei einem Kreisliga-Spiel in Deutschland weigerten sich zwei Neonazis, das Sportgelände zu verlassen. Als Reaktion darauf entschieden sich die Rostocker für einen Abbruch.

Zwei Neonazis wollten sich die deutsche Kreisliga-Partie zwischen dem IFC Rostock und Schwaaner Eintracht anschauen. Doch als sie vergangenes Wochenende den Weg ins Stadion fanden, waren sie ungewollt. Wie der IFC am Dienstag auf seinem Twitterkanal mitgeteilt hat, weigerten sich die zwei Personen, die der IFC der rechtsradikalen Szene zuordnet, das Sportgelände zu verlassen.

Als Reaktion brach der IFC das Spiel kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit beim Stand von 0:1 ab. «Auch aus Verantwortung vor unseren Fans akzeptieren wie keine Rassist_innen bei unseren Spielen», teilte der Verein mit. «Fröhlicher Fussball für alle und Neonazis, das passt nicht zusammen.» Der Landesfussballverband von Mecklenburg-Vorpommern bestätigte am Dienstag auf Nachfrage den Abbruch.

Zwei Neonazis in Rostock – das ist kein Zufall

«Ich habe keinen Bock darauf, in einem Verein zu spielen, in dem ein Schiri oder ein Gegenspieler als schwul oder Schwuchtel beschimpft wird», begründet etwa ein Spieler beim IFC seine Vereinszugehörigkeit. Bereits 2017 eckte die politische Gesinnung des Vereins bei Rechtsextremen an, Unbekannte hatten Porzellanscherben, die mit Hakenkreuzen versehen waren, auf dem Rasen des IFC verteilt.