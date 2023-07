Erwin Müller: «Ich gehe jeden Tag ins Büro»

Auch im Alter von 91 Jahren steht Erwin Müller noch an der Spitze seines Unternehmens.

Erwin Müllers Karriere begann 1953 mit einem eigenen Coiffeursalon in Unterfahlheim im deutschen Landkreis Neu-Ulm. Von da an ging es für den Unternehmer steil nach oben . Heute gehört ihm unter anderem die drittgrösste deutsche Drogeriekette Müller. Sein Vermögen wird vom US-Wirtschaftsmagazin «Forbes» auf knapp drei Milliarden Franken geschätzt.

Obwohl Müller dieses Jahr bereits 91 Jahre alt wird, wirtschaftet er fleissig weiter. Vergangenes Jahr übernahm er wieder die alleinige Führung seiner Drogeriemarktkette und erst kürzlich erwarb er den Schweizer Spielwarenhändler Franz Carl Weber für eine unbestimmte Summe. «Ich gehe jeden Tag in der Früh um acht bis abends um 17, 18 oder 19 Uhr ins Geschäft und führe die Firma», sagt er gegenüber der NZZ . Ferien mache er kaum, und wenn dann nur vom Donnerstagabend bis am Sonntag.

Vom Friseursalon zum Milliarden-Unternehmen

Für erste Schlagzeilen sorgte Erwin Müller 1967, als er entgegen den Vorgaben der Coiffeur-Branche seine Filiale auch am Montag öffnete. Daraufhin wurde er aus der Interessenvertretung ausgeschlossen und in der Presse als der «Rebell von Ulm» bekannt. Damit zog er die Aufmerksamkeit des Kaufhaus-Unternehmers Hugo Mann auf sich. Dieser holte ihn als Konzessionär an Bord und Müller eröffnete im Wertkauf-Center München einen Coiffeursalon mit integrierter Drogerie- und Parfümerieabteilung. 1973 eröffnete der deutsche Unternehmer dann seinen ersten «reinen Drogeriemarkt» Müller. Das Konzept hatte Erfolg, auch weil zu dieser Zeit Preisbindungen für Drogeriewaren aufgehoben wurden.