Basel Tigermücke ist nicht zu stoppen

«Die aktuellen Methoden sind nicht absolut. Mit diesen Massnahmen verlangsamen wir die Ausbreitung und verringern die Populationsdichte», so Hans Bossler vom Kantonalen Laboratorium Basel-Stadt. Es sei zwar möglich, die Tigermücken in kleinen Gebieten auszuschalten, die Ausbreitung im ganzen Kantonsgebiet zu verhindern ist jedoch unmöglich.

Insektizide nur im Notfall

Biozide oder chemische Insektizide werden vom kantonalen Labor bislang nicht zur grossflächigen Bekämpfung der Mücke in Betracht gezogen. Anders als beispielsweise in Frankreich werden «Insektizide als letzte Möglichkeit bei Krankheitsübertragungen der Tigermücke eingesetzt», so Hans Bossler.

Verschleppung per Auto oder ÖV

Nicht nur in Basel-Stadt verbreiten sich die Tigermücken, sondern auch in angrenzenden Gebieten des Kantons Basel-Landschaft. Wie genau die Mücken in diese Gegenden vordringen konnten, ist nicht sicher. In gewissen Gebieten, wie dem angrenzenden Allschwil ist eine natürliche Ausbreitung der Tiere durch Flugbewegungen möglich. Um andere weiter entfernte Gebiete wie jenes in Frenkendorf zu erreichen waren die Populationen auf die Hilfe des Menschen angewiesen. Ob die Tiere per Auto oder durch öffentliche Verkehrsmittel verschleppt wurden, bleibt unklar.