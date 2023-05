So erlebte Tina Turner ihre Wahlheimat Schweiz

1 / 7 Rock-Legende Tina Turner ist tot. Sie starb am Mittwoch im Alter von 83 Jahren in Zürich. Das teilte ein Sprecher am Abend mit. Sie sei nach langer Krankheit in Küsnacht gestorben IMAGO/MediaPunch Die «Queen of Rock'n'Roll» hat mit ihrer gewaltigen Stimme ein Millionenpublikum begeistert. IMAGO/MediaPunch Sie wurde in den 60er und 70er Jahren im Duo mit ihrem damaligen Ehemann Ike Turner bekannt. Hits wie «River Deep – Mountain High» und «Nutbush City Limits» stürmten die Charts in vielen Ländern. imago images/ZUMA Press

Darum gehts Tina Turner verbrachte fast 30 Jahre ihres Lebens in der Schweiz.

In der Villa «Algonquin» in Küsnacht ZH gaben sich sie und Lebensgefährte Erwin Bach 2013 das Ja-Wort.

Im selben Jahr wurde die Rocklegende auch offiziell in der Schweiz eingebürgert.

Tina Turners bewegtes Leben führte sie im Jahr 1995 in die Schweiz. Zuerst lebte sie mit ihrem langjährigen Lebenspartner, dem deutschen Musikmanager Erwin Bach (67), in der Stadt Zürich, danach zügelte das Paar nach Küsnacht. Turner fühlte sich so sehr mit dem Land verbunden, dass sie dafür sogar den amerikanischen Pass abgeben und die Schweizer Staatsbürgerschaft erlangen wollte.

Fast 20 Jahre nach ihrer Ankunft in der Schweiz erhielt die «Lady of Rock» schliesslich den roten Pass. Zuerst aber musste Anna Mae Bullock, wie Tina Turner bürgerlich hiess, vor den Küsnachter Behörden antraben und den Einbürgerungstest absolvieren. Die damals 73-Jährige betonte, die Zurückgezogenheit sehr zu schätzen, die ihr hierzulande gewährt werde.

Die Sängerin machte nur selten von sich reden, zeigte sich kaum in der Öffentlichkeit. So blieb sie 2013 etwa dem «St. Moritz Polo World Cup on Snow» trotz Ankündigung fern. Die «Simply The Best»-Interpretin, die zahlreiche Grammy Awards und andere Auszeichnungen erhielt, wurde im Jahr 2009 mit dem Swiss Award ausgezeichnet.

Tina Turners Hochzeit hinter Sichtblenden

Ihr Wohnsitz, die grosszügige Villa «Algonquin» mit direktem Seeanstoss an der Goldküste, ist von der Aussenwelt gut abgeschirmt. Turner und Bach waren jahrelang auf den rund 5500 Quadratmetern eingemietet. Im selben Jahr nach Turners Einbürgerung feierte das Paar schliesslich Hochzeit, zuvor hatte die Sängerin die Anträge des damals 57-Jährigen jahrelang zurückgewiesen. Im Beisein von 120 Freunden und Familienmitgliedern - eingeladen waren Stars wie US-Talkmasterin Oprah Winfrey (69) – gaben sie sich im Juli 2013 das Ja-Wort. Die zivile Trauung fand einige Tage davor in aller Stille auf dem Küsnachter Gemeindehaus statt.

Über die Details der zeremoniellen Trauung in der Villa konnten die Medien nur spekulieren, so wurden beim Anwesen rote Sichtblenden hochgezogen. Durchgesickert war aber, dass das prominente Paar seine Gäste gebeten hatte, sich passend zur buddhistischen Zeremonie ganz in Weiss zu kleiden. Zu der Glaubensrichtung hatte sich Turner bereits in den 70er-Jahren bekannt. Farbtupfer sollen rote und gelbe Rosen aus Holland gewesen sein. Auf Bildern von «TeleZüri» war zudem zu sehen, dass die Hochzeitsband mit einem Alphorn anreiste.

Eigenes Landgut in Stäfa

Ende 2021 kaufte sich das Paar schliesslich ein riesiges Landgut in Stäfa ZH. Das hundertjährige Haus gehörte zuvor dem Casino-Unternehmer Hans Jecklin. Es umfasst 24’000 Quadratmeter, hat zehn Gebäude, einen Teich, Bach, Swimmingpool und Bootssteg. Geschätzter Wert: 70 Millionen Franken.

Grund für den Kauf der Mega-Immobilie war die Pandemie. «Mit diesem Anwesen haben wir ein neues Wochenendrefugium in unmittelbarer Nähe gefunden», sagte Bach damals zur «Handelszeitung». Auch Tennisstar Roger Federer hatte zuvor Interesse an der Liegenschaft bekundet. Es hiess, dass auf dem Landgut eines Tages ein Tina-Turner-Museum entstehen könnte – konkretisiert haben sich die Pläne bislang aber nicht.

Im Alter von 83 Jahren ist die legendäre Musikerin nun in ihrer Wahlheimat, der Schweiz, verstorben.