Champions League: Roter Stern Belgrad – YB im Liveticker

Doch was sind die Gründe für den offenen Nationalismus und die Gewaltbereitschaft? Der Ursprung liegt in den 1980er Jahren. Das damalige Jugoslawien war im Umbruch und in den Zerfallskriegen wurden die Fankurven der grossen Vereine zu Rekrutierungsorten. Aus den Reihen der Delije bildeten sich paramilitärische Einheiten mit Verbindungen in die organisierte Kriminalität und zum Geheimdienst. Diese Einheiten sollen für viele Kriegsverbrechen verantwortlich sein.