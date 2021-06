Corona Ampelsystem - Rotes Armband – bleib mir vom Leib

Menschen, die sich vielleicht aus Angst vor dem Virus noch nicht ganz wohlfühlen beim gemeinsamen Essen, können sich so etwas mehr Raum verschaffen.

Wer sich für ein rotes Armband entscheidet, dass er keine Umarmungen will und einen Sicherheitsabstand wünscht.

Dafür gibt es sogenannte Ampelsysteme, die zeigen, wie nah man Menschen an sich ranlassen möchte.

In der heutigen Situation spielt aber auch das Virus eine tragende Rolle. Oder zumindest, wie Mitarbeiterinnen und Kollegen damit umgehen. Wen darf ich am Willkommens-Apéro umarmen? Wer hat das Virus schon fast vergessen? Wer hat Angst davor, wäre lieber im Homeoffice geblieben und streckt mir nur aus Höflichkeit die Hand hin? Hier soll ein Ampelsystem helfen, wie die «Süddeutsche» schreibt.

Die Handelskammer von Chesterfield in Virginia zum Beispiel nutzt ein System, bei dem sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Vorträgen, Gruppenmeetings und Geschäftsessen ein Silikonbändchen über den Arm streifen können, um zu signalisieren, in welchem Bereich sich ihre Wohlfühlzone befindet.