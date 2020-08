Hilfe für Libanon

Rotes Kreuz ruft zu Spendeaktion für Beirut auf

Bei der gewaltigen Explosion in Beirut wurden über 5000 Menschen verletzt, Rettungsteams sind nonstop unterwegs. Nun lanciert das Schweizerische Rote Kreuz einen Spendeaufruf für die libanesische Bevölkerung.

75 Ambulanzen und 375 medizinische Notfallteams sind seit Dienstagabend pausenlos im Einsatz, um die Verletzten in Beirut zu versorgen. Am Mittwoch hat das SRK eine Spendeaktion lanciert, um dem Libanesischen Roten Kreuz bei seiner Aufgabe zu unterstützen. (Genaue Angaben zum Spenden unten).

Die libanesischen Behörden hatten sich am Mittwoch laut EDA mit einem Hilfegesuch an die internationale Gemeinschaft gewandt. Aussenminister Ignazio Cassis hatte dem Libanon zuvor bereits die Unterstützung der Schweiz angeboten. Die Humanitäre Hilfe der Schweiz prüft die Möglichkeiten einer humanitären Unterstützung für die von der verheerenden Explosion getroffene libanesische Hauptstadt.

Zehn Helfer fliegen am Donnerstag nach Beirut

Am Donnerstag wird ein Expertenteam zur Unterstützung der schwer beschädigten Schweizer Botschaft nach Beirut reisen, wie das EDA weiter mitteilte. An Bord des Flugzeugs des Swiss Air Transport Service, das am Donnerstagmorgen von Bern-Belp in Richtung Libanon fliegen soll, werden rund zehn Personen sein.