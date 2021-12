Sexualforschung: Rothaarige Frauen haben viel mehr Sex

Red Beautys : Rothaarige sind liebestoll

In der Farbpsychologie steht Rot für Verführung und Leidenschaft. Zwei Substantive, die offenbar auch für rothaarige Frauen gelten.

Auch wenn Gentlemen blond bevorzugen, sollten sie sich, wenn sie so richtig Spass haben wollen, besser an die rothaarigen Frauen halten.

Rothaarige haben viel mehr Sex

Bruce Springsteen besingt in «Redheaded Woman» die liebestollen und erfahrenen Rothaarigen: «Du hast noch nicht gelebt, bis Du geliebt wurdest von einer rothaarigen Frau.»

Eile tut Not

Eine weitere Studie ergab, dass sich vernachlässigte Frauen ihre Haare künstlich rot färben, um so attraktiver zu wirken und mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.

Wer sich noch eine rothaarige Partnerin angeln will, sollte das unbedingt in den nächsten 93 Jahren tun. Denn bis dahin, so die neusten Berechnungen, seien die natürlichen Rothaarigen ausgestorben.