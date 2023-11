Rothenbrunnen: Das war eigentlich ein Wendemanöver

Das Auto wäre beinahe in den Hinterrhein gestürzt.

Das war eigentlich ein Wendemanöver

Am Dienstag, kurz vor 10.30 Uhr, meldete eine Person der Einsatzleitzentrale der Polizei, dass in Rothenbrunnen GR ein Auto an einer Böschung zum Hinterrhein hänge. Eine Polizeipatrouille begab sich unverzüglich zum Unfallplatz.