Rothrist: Autofahrer lässt 15-Jährigen nach Unfall liegen

Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Schulhauses Dörfli in Rothrist AG.

Ein 15-jähriger Jugendlicher fuhr am frühen Donnerstagnachmittag auf der Breitenstrasse in Rothrist in Richtung Murgenthal. Auf Höhe des Schulhauses Dörfli musste der Mofa-Lenker hinter einem stillstehenden Auto anhalten. Als er im Stillstand war, kam ein unbekanntes Auto von hinten angefahren und kollidierte mit dem Jugendlichen. Der Mofa-Lenker stürzte und wurde noch am Boden entlang geschoben, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt. Der Autofahrer setzte sein Fahrzeug einfach zurück und fuhr am Verunfallten vorbei in unbekannte Richtung.