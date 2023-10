Gleisarbeiten im Kanton Zug: Partygänger müssen längere Reisezeiten einberechnen.

Die Bauarbeiten dauern vom Freitag bis am Montag.

Über dieses Wochenende werden auf Strecke Kollermühle – Cham Gleisarbeiten ausgeführt. Wie die SBB schreibt, werden darum am Freitag ab 21 Uhr bis am Montag, um 5.30 Uhr keine Züge mehr direkt zwischen Luzern, Zug und Zürich sowie in umgekehrte Richtung verkehren.