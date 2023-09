Rotkreuz: Kondukteur erfreut Pendler mit unerwartetem Geschenk

Gestartet wird jeweils in Rotkreuz.

Ein Mann, der seit über 25 Jahren mit dem Zug zur Arbeit pendelt, ist am Donnerstag mit einem Gutschein überrascht worden.

Was am Donnerstag einem Pendler* auf dem Heimweg passiert war, wird er nicht mehr so schnell vergessen. Auf der Heimfahrt mit dem Zug vom Hauptbahnhof Zürich nach Rotkreuz kontrollierte ein äusserst aufgestellter SBB-Kundenbegleiter die Billette und Abonnemente auf ihre Gültigkeit: «Der Mann hatte für jeden Passagier einen anderen Satz bereit, um sich für das Hervorzeigen der Tickets zu bedanken», sagt der Pendler.