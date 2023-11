Rotkreuz ZG: Wegen einer Spinne verlor Elias seinen Führerausweis und den Job

Der Mann Mitte 20 war nach getaner Arbeit gerade im Auto auf dem Nachhauseweg. Als er die Spinne entdeckte, bekam er Panik und fuhr an den Pannenstreifen.

Er hielt auf dem Pannenstreifen an, wo ihn eine Polizeipatrouille entdeckte.

Auf der Autobahn in Richtung Luzern wurde es langsam dunkel, als sich Elias* abends auf dem Heimweg von der Arbeit befand. Kurz vor Rotkreuz (ZG) bemerkte er auf dem Armaturenbrett eine Spinne .

Zivilpolizisten kontrollieren Elias

Im Rückspiegel habe Elias ein Auto bemerkt, das hinter ihm anhielt. Aus dem zivilen Wagen stiegen zwei Polizisten. Sie hätten wissen wollen, ob er eine Panne habe und es ihm gut gehe. Der junge Mann, immer noch leicht aufgebracht, habe erklärt, dass er nur einen schlechten Tag habe. «Aus Scham wollte ich ihnen zuerst nicht von der Spinne erzählen.» Das holte er später nach. Die Polizisten entschieden sich, ihn gründlich zu kontrollieren. Einen Grund dafür sieht Elias auch in seinem Stimmproblem, das ihm das Sprechen erschwere. «Sie wollten mit mir an eine Tankstelle fahren, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen.»

Die Tankstelle

An der Tankstelle musste sich Elias einem Alkohol- und Drogentest unterziehen. Nach über einer Stunde in der Kälte informierten ihn die Polizisten, dass die Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe im Spital angeordnet habe. «Sie sagten, dass ich müde aussehe – ja klar war ich nach der Arbeit müde, aber nicht so müde, dass ich nicht mehr hätte ohne Gefahr fahren können», beteuert Elias. Im Verhör mit den Polizisten habe er jedoch eingeräumt, dass er die Nacht zuvor nur etwas über drei Stunden geschlafen habe.