Bei einer Autobahnausfahrt in St. Gallen häufen sich in diesem Jahr die Unfälle – oft verursacht durch Rotlichtsünder. Nun prüft die Polizei Blitzer und auch die Behörden haben die Problematik erkannt.

Auf der Splügenstrasse in St. Fiden hat die Stadtpolizei St. Gallen in diesem Jahr bereits neun Unfälle registriert. Das ist die gleiche Anzahl wie im letzten Jahr gesamthaft verzeichnet wurde. Gegenüber dem «St. Galler Tagblatt» sagt eine St. Gallerin: «Es muss endlich reagiert werden. Wenn das so weiter geht, kommt es irgendwann zu einem schlimmen Unfall.» Sie selbst fahre auf dem Weg zur Arbeit täglich mehrmals dort vorbei und sei im Februar auch schon in einen Unfall verwickelt gewesen. Ein entgegenkommender Traktorfahrer habe ein Rotlicht missachtet. Nur Wochen später sei es beinahe wieder zu einem Zwischenfall gekommen.

Der Streckenabschnitt gilt mit rund 11’000 Fahrzeugen pro Tag als stark frequentiert. Bei der Stadtpolizei St. Gallen wurde der Anstieg der Unfälle bei der Autobahnausfahrt St. Fiden registriert. Sprecher Roman Kohler sagt: «Bereits seit einiger Zeit fällt der Knotenbereich der A1-Ausfahrt und -Rampe mit Unfallhäufungen auf.»

Blitzer sollen installiert werden

Nun will die Polizei handeln: Rotlichtkameras werden geprüft. Diese würden Rotlichtsünder blitzen. Zu 20 Minuten sagt Kohler: «Die Kameras haben eine präventive Wirkung. Es braucht auch weitere Massnahmen.» Dafür sei aber nicht die Polizei zuständig. Sie würden nur Unfälle aufnehmen und seien für die Verkehrskontrolle zuständig. Zudem könne die Polizei, die Kameras nicht einfach so installieren. Anpassungen bei diesem Strassenabschnitt vorzunehmen, liege in der Verantwortung von mehreren Parteien. Neben der Stadt seien auch der Kanton und das Bundesamt für Strassen involviert, da die Splügenstrasse teils in Bundesbesitz ist.

Bezüglich den Abklärungen zu den Rotlichtkameras bei der Ausfahrt St. Fiden führt Kohler aus: «Die Kosten dafür oder bis wann wir Ergebnisse haben, ist schwer abzuschätzen. Jeder einzelne Verkehrsknoten ist anders.» Erfahrungen mit solchen Kameras hätten sie bereits, sie seien an mehreren Orten in der Stadt St. Gallen im Einsatz. Doch die Polizei würde auch andere Lösungen begrüssen, um die Unfälle an dieser Stelle zu minimieren.

Bedürfnisse verschiedener Verkehrsteilnehmer

Der Kanton St. Gallen beschäftigt sich ebenfalls mit der Splügenstrasse. Zum «St. Galler Tagblatt» sagt Sascha Bundi, Leiter Abteilung Mobilität und Planung des Tiefbauamts, man sei stets bemüht, die Strasseninfrastruktur instand zu halten und auf Sicherheitsmängel zu überprüfen. «Das Studium der polizeilichen Unfallauswertungen hat gezeigt, dass nicht bauliche Mängel der Grund für die Unfälle sind», wird Bundi zitiert.

Auf dieser Strecke müssten aber auch die Bedürfnisse des öffentlichen Verkehrs, der Fussgänger sowie der Velofahrer berücksichtigt werden. Unter Berücksichtigung aller Verkehrsteilnehmer und den vorhandenen räumlichen Begebenheiten werde eine maximal optimierte Führung und Steuerung des Verkehrs gesucht, so Bundi.