Überraschende Beobachtung - Rottet die verhasste Aga-Kröte sich nun selbst aus?

Die Aga-Kröte (Rhinella marina) ist in Australien regelrecht verhasst. Denn die im letzten Jahrhundert zur Bekämpfung von Zuckerrohrkäfern aus Südamerika importierte Amphibie breitet sich dort unkontrolliert aus (siehe Bildstrecke) und gefährdet so die einheimischen Tiere.

Plötzlich Kannibalen

Schnellere Entwicklung als Abwehrmechanismus

Überraschend sei vor allem das Tempo, in dem die Tiere das kannibalistische Verhalten entwickelt haben, schreiben die Forschenden. Denn normalerweise sollte sich die Verhaltensweise einer Art in einem Zeitraum von knapp 100 Jahren nicht wesentlich ändern. Dass das bei den Agas in Australien deutlich schneller ablief dürfte dem grossen evolutionären Druck geschuldet sein, dem die Tiere dort ausgesetzt sind. Die australischen Exemplare sind laut DeVore so zahlreich geworden, dass der Wettbewerb um Ressourcen merklich an ihnen nagt.