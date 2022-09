Horgen: Rottweiler beisst Frau spitalreif – Besitzerpaar verurteilt

Heute wurde am Bezirksgericht Horgen das Urteil verkündet. Die 35-jährige Hundebesitzerin erhielt eine Freiheitsstrafe von 20 Monaten.

Dieser Hund hat im Oktober 2019 eine Rentnerin in Horgen gebissen.

Am Dienstag wurden sie verurteilt.

Die 35-jährige Hundebesitzerin hat im Oktober 2019 ihren etwa 50 kg schweren Rottweiler in Horgen ausgeführt. Beim Spaziergang fiel der Hund eine Rentnerin von hinten an und biss ihr in Gesicht, Schultern und Arme. Danach lief die Hundebesitzerin davon, ohne dem schwer verletzten Opfer zu helfen.